"Un mondo senza glutine" trasloca: nuova maxi sede con bar e gastronomia

TRIESTE - “Un mondo senza glutine” si espande e trasloca in via Pigafetta 6, non distante dal bar Flavia. Cresce quindi la panetteria e pasticceria specializzata in alimenti senza glutine e vegani, che da lunedì 25 marzo avrà ambienti più grandi, un bar e una gastronomia con posti a sedere ma soprattutto un grande laboratorio per ampliare la produzione e puntare al mercato estero. Un mercato sempre più affamato (letteralmente) di prodotti freschi e artigianali adatti a qualunque tipo di intolleranza o regime alimentare.

Tra meno di due settimane aprirà quindi al pubblico la nuova sede, in un capannone di 500 metri quadri con uno spazio esterno di 1500. A differenza dell’attuale negozio a San Giacomo, dove i posti a sedere sono molto limitati, ci sarà la possibilità di sedersi, consumare al bar colazioni, merende, pranzi veloci e take away. Ci sarà poi uno spazio eventi, anche per i sempre più numerosi incontri formativi e progetti che il team organizza in collaborazione con Aic (Associazione italiana celiachia), per educare i ristoratori del Fvg.

“Un mondo senza glutine” festeggia quest’anno il decennale dell’attività, che nasce appunto nel 2014 in un piccolo locale a San Giacomo. Così racconta una delle socie fondatrici, Claudia Acquafresca: “Abbiamo aperto il negozio perché, in quanto celiaci, eravamo stanchi di poter consumare soltanto prodotti confezionati e siamo stati ispirati dall’idea del mangiare sano e recuperare le tradizioni di una volta, per dare a tutti la possibilità di avere un'alimentazione sana ed equilibrata. Lavoriamo tutto a mano e ogni mattina e sforniamo pasticceria, pane e pizze freschi. All’inizio eravamo tre soci fondatori, con un progetto di panetteria alla vecchia maniera, con pochi prodotti semplici, poi abbiamo diversificato l’offerta”.

A due anni dalla fondazione, il negozio si trasferisce in uno spazio più grande del medesimo quartiere, nell’attuale sede di via San Giacomo in Monte, e diventa meta dei celiaci, intolleranti al glutine di tutta la città, aprendo anche al mondo vegano, “non solo come scelta etica - spiega Claudia - ma anche per i clienti intolleranti a latte e uova, sempre più numerosi”. La sede attuale verrà a breve chiusa e tutta l’attività sarà trasferita nella nuova sede di via Pigafetta con gli attuali cinque soci e nuovi dipendenti.

“Vogliamo fare in modo che il cliente si senta a casa - conclude Acquafresca - gustando i sapori di una volta che si sono andati a perdere, ma realizzati con quelle che diventeranno le farine del futuro. Il nostro pasticcere ha 40 anni di esperienza ma negli anni ha imparato a lavorare con queste farine mantenendo la genuinità del prodotto. Inoltre siamo alla ricerca costante di materie prime italiane e a chilometro zero, con l’obiettivo di promuovere il territorio”.