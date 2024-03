Ramadan a Monfalcone: la questura vieta la preghiera in piazza della Repubblica

MONFALCONE- La questura di Gorizia autorizza a pregare e manifestare dissenso, ma non in piazza della Repubblica davanti al Comune di Monfalcone. E' la risposta del questore alla comunità islamica, che aveva annunciato l'intenzione di pregare ogni sera nella suddetta piazza in occasione del Ramadan. Come riporta Ansa, la questura ha indicato due luoghi alternativi per la preghiera: il parcheggio delle Terme romane nella zona del porto per la preghiera della sera (dalle 19:30 alle 22:30) e l'area verde sotto la Rocca per la preghiera del venerdì (12:30-14).