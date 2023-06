Terribile incidente in Costiera, morto motociclista di 40 anni, ferita donna incinta

TRIESTE - Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la strada che conduce a Grignano. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un motociclista di 40 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con una autovettura. Nell'impatto, l'uomo in sella alla moto è stato sbalzato ed è finito in una scarpata, a circa due metri di distanza dal luogo dell'incidente. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una donna in avanzato stato di gravidanza. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale infantile Burlo per accertamenti. Sul posto l'ambulanza e l'automedica, come pure i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha fatto il possibile per salvare la vita alla persona che si trovava in sella alla motocicletta, ma purtroppo per questa persona non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.