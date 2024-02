Morte Fermeglia: le reazioni dal mondo della politica

TRIESTE - Dopo la morte dell'ex rettore, scienziato e ambientalista Maurizio Fermeglia, stroncato da un malore in Val Rosandra, il mondo della politica interviene con un gran numero di messaggi di cordoglio. Nella stessa serata si è espresso anche il governatore Massimiliano Fedriga, che esprime "sentito cordoglio a nome della comunità regionale" e aggiunge: "Ci lascia un uomo che non ha mai fatto mancare dedizione e impegno in ogni sua attività". Interviene su Facebook anche l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, che esprime "dolore" e dichiara: "La sua leadership ha lasciato un’impronta duratura nella comunità accademica. Le mie condoglianze alla sua famiglia, agli amici e a tutta la comunità universitaria".

Così, invece, il vice presidente del Consiglio regionale Francesco Russo, che descrive Fermeglia come "un amico di quelli che sapevano trasmetterti la passione per le cose giuste e fatte bene, che sapeva metterci la faccia quando c’era bisogno di competenza e un pizzico di coraggio. È soprattutto merito suo e delle sue sintesi se il programma elettorale che abbiamo presentato nella campagna elettorale del 2021 non si limitava al solito elenco di promesse spesso irrealizzabili ma aveva l’ambizione di un piccolo manifesto della città del futuro. È stato il primo, già da rettore, a chiedere ai decisori pubblici di avere uno sguardo lungo, consapevole degli straordinari cambiamenti che oggi abbiamo sotto gli occhi con drammatica chiarezza".

Note di cordoglio arrivano principalmente dai politici di area dem, tra cui la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti, che ne ricorda "l'autorevolezza e le doti umane. Il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia è attonito e incredulo. Perdiamo un interlocutore con cui fino letteralmente a ieri condividevamo impegni, appuntamenti e progetti, dall'ovovia alle prossime amministrative ai temi sensibili di livello nazionale". Parla di "un lutto per tutta Trieste" la segretaria provinciale del Pd Maria Luisa Paglia, mentre il consigliere regionale Massimo Moretuzzo del Patto per l'autonomia - Civica Fvg descrive l'ex rettore come "un punto di riferimento competente su moltissimi temi, oltre che appassionato alpinista ed esponente del Wwf, fino al recente intenso impegno per la lotta contro l’inutile, impattante e insostenibile ovovia di Trieste".

Per Furio Honsell, consigliere regionale ed ex rettore dell'Università di Udine, Fermeglia era "una figura di riferimento per il WWF e per migliaia di attivisti di tutte le età. Stimavo ed apprezzavo moltissimo la serietà del suo impegno, ma anche il suo stile ironico". Così il capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio comunale Riccardo Laterza (Adesso Trieste): "Te ne sei andato all'improvviso, in mezzo alla natura che amavi e per la cui difesa hai lottato tutta la vita. Continueremo questa lotta anche per te, ma ci mancheranno tantissimo la tua intelligenza, la tua dedizione, e i tuoi vitz". Anche la consigliera Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle interviene sui social: "Uomo di cultura e fiero battagliero: questo è il ricordo che avrò di lui".