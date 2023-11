Brutto schianto a Monfalcone, morto automobilista, altri due in ospedale

MONFALCONE - Un automobilista è morto in seguito ad un brutto incidente avvenuto nella serata di oggi 21 novembre in via Primo maggio. L'uomo alla guida del mezzo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia andandosi a schiantare contro un'altra autovettura in sosta, all'interno della quale erano seduti due conigui. Il conducente è stato trovato in stato di arresto cardiaco. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, più un infermiere libero dal servizio fermatosi in supporto dei colleghi. I sanitari, dopo aver tentato di rianimare la persona, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le altre due persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state trasportate una all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine (in elicottero) e l'altra al San Polo di Monfalcone a bordo di una ambulanza. Le condizioni della persona trasportata a Udine sarebbero serie. L'altra non è in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.