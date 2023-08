Deceduto a 17 anni dopo la caduta in moto a Gorizia

TRIESTE - E' purtroppo deceduto ieri all'ospedale di Cattinara Ismail Mrkonjic, il 17enne che era stato soccorso nella serata del 16 agosto a Gorizia dopo una caduta in moto. Il ragazzo, di origini bosniache ma residente da tempo a Sant'Andrea, aveva riportato gravi traumi al torace e all'addome ed era stato trasportato in elisoccorso dal 118 all'ospedale di Cattinara, dove era stato operato per tutta la notte. Il giorno dopo (ieri, giovedì 17 agosto), Ismail è venuto a mancare nel suo letto d'ospedale, nel reparto rianimazione.

Sotto shock la comunità locale e molti giovani del Goriziano hanno organizzato ieri un raduno commemorativo nella zona industriale di Sant'Andrea, per rendero omaggio alla memoria del giovane appassionato di moto. Esprime il suo cordoglio per la tragedia il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna: "È una notizia che non vorresti sentire mai, la morte drammatica di un giovane che aveva tutta la vita davanti. Questo era Ismail Mrkonijc, 17 anni, morto in un incidente a bordo della sua moto in via Gregorcic. Sono profondamente vicino ai familiari e a tutti coloro che gli volevano bene. Riposa in pace Ismail e corri in cielo con la tua moto".