E' morto il viceprefetto Massimo Mauro

TRIESTE - E' deceduto nei giorni scorsi dopo una lunga malattia all'età di 57 anni il viceprefetto di Trieste Massimo Mauro. Così lo descrive una nota della Prefettura: "Uomo di alta levatura morale e di grande cultura ha rivestito nel corso della sua carriera professionale incarichi di rilievo che ha sempre disimpegnato con capacità e spirito del dovere. Dopo gli inizi nella sua natia Trieste ha proseguito il suo percorso di carriera maturando una pluriennale esperienza sia presso il Ministero dell’Interno che presso la Commissione Europea".

Rientrato in Italia è stato per molti anni presidente della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, "distinguendosi - riporta la nota - per la passione, la determinazione e l’alta professionalità con cui ha affrontato le numerose problematiche, anche di particolare delicatezza, che la materia del diritto d’asilo pone. Con la stessa forza e determinazione con cui fronteggiava le sfide professionali ha combattuto contro una lunga malattia che ha affrontato fino alla fine con grande dignità. Lo ricordano con amicizia e riconoscenza e si stringono intorno alla sua famiglia con immenso affetto il prefetto di Trieste e tutti i suoi colleghi".

Cordoglio anche dal presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, che lo ricorda come "un professionista preparato e appassionato al suo lavoro che, da autentico servitore dello Stato, ha sempre svolto al meglio nei vari ruoli ricoperti nel corso della sua carriera".