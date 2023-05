Il Carso piange Vojko Ražem, "custode" dell'arte dei muretti a secco

E' mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari Vojko Razem, conosciuto in Carso per aver ristrutturato e riqualificato a titolo gratuito almeno 50 hiske (capanne in pietra a secco utilizzate dai pastori come rifugio) sul confine, sia dal lato italiano che da quello sloveno. Un patrimonio che, altrimenti, sarebbe andato perso e dimenticato. Vojko avrebbe compiuto settant'anni il prossimo anno e dopo la pensione si era dedicato alla costruzione dei muretti a secco, insegnando questa tecnica tramite workshop e incontri nelle scuole, anche con il patrocinio della Regione Fvg. Un lavoro non retribuito e una passione: Razem amava profondamente la sua terra e il Carso e aveva inizialmente restaurato muretti e casette di pastori nella sua Basovizza, dove era nato e cresciuto. Poi l'attività si era estesa a un'area carsica più ampia lungo il confine italo sloveno.

Questo il commosso ricordo di Vladi Mervic, del gruppo 'Misteri e meraviglie del Carso': "Quest'antica arte (la costruzione dei muretti a secco, ndr) l'aveva tramandata a diversi amanti del Carso e soprattutto al nipote. Aveva collaborato con diverse associazioni e istituito laboratori e scuole dove insegnava con dedizione questo antico mestiere. Una persona speciale che amava parlare poco, ma che faceva molto, ricevendo diverse onorificenze per quest'attività non retribuita. Un vero esperto che amava moltissimo la propria terra e si adoperava per la conservazione delle sue tradizioni. L'ho conosciuto personalmente, era una persona speciale e mi dispiace tantissimo".