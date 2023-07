Fincantieri consegna la nave da 500 milioni Explora I

MONFALCONE - Fincantieri consegna Explora I, la nave che segna il lancio ufficiale di Explora Journeys, il nuovo marchio di viaggi di lusso del Gruppo Msc. L'investimento ha superato i 500 milioni di euro. E’ la prima delle quattro navi di lusso che saranno costruite da Fincantieri. All'evento erano presenti Gianluigi Aponte - Fondatore e Presidente del Gruppo MSC, Pierfrancesco Vago - Presidente Esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC, la madrina della nave Zoe Africa Vago, e per Fincantieri Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato.

Pierfrancesco Vago ha dichiarato che "le quattro navi di Explora Journeys vedranno un investimento di 2,3 miliardi di euro, in grado di generare un impatto sull'economia italiana di oltre 10 miliardi di euro, fornendo quindi un contributo significativo alle prospettive di sviluppo del paese. In termini di occupazione, la costruzione di ogni singola nave richiede oltre sette milioni di ore lavorative e l'occupazione media è di 2.500 persone per due-tre anni".

Pierroberto Folgiero ha aggiunto: "Rispetto all’ingresso nel mercato delle crociere di lusso questa nave rappresenta un progetto che scalerà molteplici gradini nell’avvicinamento alla nave del futuro: dalle più moderne soluzioni di riduzione catalitica selettiva e sistemi ad alta efficienza passeremo, per le unità successive, al gas naturale liquefatto, fino ad arrivare all’utilizzo dell’idrogeno".

Explora I partirà il 1º agosto per il suo viaggio inaugurale da Copenaghen in Danimarca e trascorrerà diverse settimane nel Nord Europa offrendo una serie di itinerari diversi. Attraverserà quindi l'Oceano Atlantico per trascorrere l'inverno in Nord America e nel Mar dei Caraibi prima di tornare in Europa nell'estate del 2024 per alcune crociere nel Mar Mediterraneo.