In piazza Marconi giocolieri e circensi, il Muja Buskers Festival entra in città

MUGGIA - Terza giornata per il Muja Buskers Festival, rassegna di circo contemporaneo che da mercoledì 5 luglio è tornata ad invadere pacificamente Muggia per la VII edizione di uno tra i festival più amati in Friuli Venezia Giulia. Dopo le prime due giornate ricche di pubblico, il comune rivierasco si affaccia al weekend con una

lunghissima lista di appuntamenti.

Le novità della giornata

Tra le novità da segnalare l’entrata di piazza Marconi come location degli show di circo contemporaneo, la visita al castello di Muggia in programma alle 17:30 con ingresso a pagamento e i laboratori di circo per bambini, in programma alle 16 e alle 17 al Circolo della vela (e non ai giardini della Biblioteca, come indicato inizialmente).

Gli spettacoli in piazza

Ad inaugurare gli spettacoli in piazza Marconi sarà “The Atari Show” di El Goma, spettacolo ad ingresso gratuito all’insegna della giocoleria, della comicità e della danza, il tutto condito da una strabiliante capacità di improvvisazione ritmica. Sempre nella piazza principale di Muggia ecco che alle 19:30 saranno i ventennali giochi di equilibrismo interattivo di Juriy Longhi ad allietare il pubblico. Complicità ed empatia sono garantiti.

Gli eventi dentro lo Chapiteau

Se alle 20:15 negli spazi di piazzale Caliterna sarà il turno di Street Show di Mr Dyvinetz, ecco che sarà nuovamente lo Chapiteau di piazzale Alto Adriatico il protagonista della terza serata. Primo show alle 18:30, con Sdisordine di Henri Camembert. Lo spettacolo mette assieme acrobazie, comicità e la grande

partecipazione del pubblico, che ammirerà sfere di cristallo, torce e ruote traballanti. Alle 21:30, sempre sotto il grande tendone da circo, sarà la volta nuovamente di Laerte, affascinante e misterioso show della compagnia Side Kunst Cirque. A chiudere la giornata ci sarà l’intrattenimento con gli artisti, dalle 22:30 in poi.

La manifestazione

Con circa 50 mila spettatori nel corso degli anni ed artisti provenienti da tutto il mondo, il Muja Buskers Festival è diventata una delle manifestazioni artistiche più apprezzate in tutto il Friuli Venezia Giulia. Organizzata dall’Associazione Sparpagliati, la cinque giorni è realizzata con i contributi del Ministero della Cultura - Fondo Unico per lo Spettacolo, della Regione Friuli Venezia Giulia - Cultura e Turismo, del Comune di Muggia e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Trieste. Per informazioni sugli spettacoli, orari e prezzi dei biglietti consultare mujabusker.com. Il programma è scaricabile al sito muja busker.com. In caso di maltempo gli spettacoli vengono trasferiti in location al chiuso. Ulteriori informazioni anche sul profilo Instagram del festival.