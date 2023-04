Multe false sulle auto in sosta: l'avviso della Polizia locale

TRIESTE - Questa mattina, in una via del centro, il personale della Polizia Locale ha trovato sotto il tergicristallo di un veicolo in sosta, un falso preavviso di violazione: su un lato del foglio in carta bianca, i loghi del Comune e della Polizia Locale di Trieste, la targa del veicolo e l'importo della presunta sanzione; sul retro le modalità di pagamento con un numero di conto corrente postale intestato ad un'inesistente Amm.ne Provinciale Trieste Servizio Polizia Municipale. Il foglio – palesemente falso per un operatore di Polizia Locale – potrebbe però trarre in inganno gli automobilisti con il rischio che paghino la finta multa in totale buona fede. La Polizia Locale avvisa perciò i cittadini a prestare la massima attenzione e - nel caso trovassero sul parabrezza l'avviso anomalo della foto - a chiamare la Sala Operativa (040.366.111) o altro organo di polizia. Il Nucleo di polizia Giudiziaria sta conducendo le indagini per risalire ai responsabili.