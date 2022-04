Gruppi neofascisti manifestano in foiba il 25 aprile

Oggi, lunedì 25 aprile, qualche decina di persone appartenenti ai gruppi neofascisti Veneto Fronte Skinheads e Gruppo Unione Difesa si sono radunate alla Foiba di Basovizza per una manifestazione in contemporanea alla Festa della Liberazione, celebrata alla Risiera di San Sabba. I manifestanti hanno anche teso il braccio in un saluto romano.

Gli organizzatori hanno dichiarato di voler onorare “le vittime civili e militari dei ‘liberatori’, le stragi delle foibe, gli annegamenti della Dalmazia, la strage di Vergarolla, l’esodo di oltre 350mila italiani e i tradimenti verso gli italiani di uno stato che festeggia una sconfitta”.