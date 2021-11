Scontri in piazza tra polizia e no green pass, il Sap: "Tempo di abbassare i toni"

"Il SAP esprime solidarietà agli operatori delle forze dell'ordine e giornalisti colpiti dalle violenze di una parte minoritaria dei manifestanti che oggi hanno sfilato per le strade di Trieste. Una violenza cercata e voluta solo da una parte di dimostranti che con le loro azioni hanno “squalificato” gli intenti legittimi della maggioranza delle persone che hanno partecipato pacificamente alla manifestazione con l'unico intento di poter esprimere il loro pensiero. La libertà di manifestare è un diritto costituzionalmente garantito, ma va esercitato nel rispetto delle regole democratiche e dalle leggi in vigore, senza poi ledere la libertà altrui. E’ il tempo di abbassare i toni e utilizzare metodi di protesta che rispettino le leggi e le persone che non sono in accordo con quanto i manifestanti rivendicano in questi ultimi tempi". Sono queste le parole del segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia, Lorenzo Tamaro, che ha voluto commentare così i gravi disordini che si sono verificati in piazza della Borsa a Trieste, nella serata di ieri 6 novembre.