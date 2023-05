Inaugurazione nuova sede dell'Inps, Tridico: "Pensionati in aumento"

TRIESTE - Il numero di pensionati "è in aumento", soprattutto perchè in questi anni, dal 2023 in poi, "inizierà a pensionarsi la generazione nata nel 1960, quando nascevano ancora un milione di persone all'anno". Lo ha detto il presidente dell'Inps all'Ansa Pasquale Tridico, a margine dell'inaugurazione della sede dell'istituto in via Ghiberti. Oggi, come riferito da Tridico, il numero di nascite si aggira intorno alle 400mila, creando una situazione di preoccupazione per la sostenibilità del sistema pensionistico. Tridico ha evidenziato che la popolazione attiva si restringe per il calo demografico e i bassi tassi di occupazione giovanile e femminile, soprattutto al Sud, mentre la situazione è meno critica in regioni come il Friuli Venezia Giulia.