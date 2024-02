Odori molesti a San Dorligo: attivate centraline per monitoraggio

SAN DORLIGO - Sono state attivate da qualche giorno a San Dorligo / Dolina le centraline per misurare la concentrazione di inquinanti presenti nell'aria e possibile causa degli "odori molesti" lamentati da diversi residenti. Lo riporta Il Piccolo. Negli ultimi anni sono state anche avanzate svariate mozioni in Consiglio comunale in merito alle esalazioni che, come sottolineato dai consiglieri di opposizione Tiziana Cimolino (Verdi) e Roberto Drozina (Territorio e ambiente) sarebbero "verosimilmente originate dal deposito petrolifero Siot". Dopo anni di richieste sono state quindi posizionate le centraline secondo una mappatura stilata da Arpa Fvg in corrispondenza delle zone con maggiori segnalazioni e quelle vicino agli asili nido in località Mattonaia, Bagnoli, Dolina e Domio. Nel 2010 era stata installata a Mattonaia una centralina multiparametrica che, a causa di alcune difficoltà, era stata dismessa nel 2014. Da quel momento si erano susseguite raccolte firme, proteste e interrogazioni, fino alla svolta recente. I dati saranno quindi consegnati al Comune.