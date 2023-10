Nuovo blitz delle forze dell’ordine al Silos, in 25 portati in questura per controlli

TRIESTE - Le forze dell'ordine tornano al Silos per controlli analoghi a quelli effettuati qualche settimana fa. Sono state controllate 150 persone, 25 delle quali sono state portate in questura. Sul posto polizia di stato, digos, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale, in tutto una cinquantina di operatori più un'unità cinofila. Notizia in aggiornamento.