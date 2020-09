Nuovi rintracci vicino all’Obi: fermata una dozzina di migranti

Una dozzina di migranti è stata fermata dalla Polizia di frontiera nei pressi del negozio Obi in strada della Rosandra. È successo nella mattinata di oggi, sabato 12 settembre: si tratta di persone di etnia afghana e pachistana, che adesso saranno smistati in varie srutture d'accoglienza per la quarantena fiduciaria.

