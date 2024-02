In arrivo un nuovo medico di medicina generale a San Giovanni

TRIESTE - In arrivo nel rione di San Giovanni un nuovo medico di medicina generale. Come annuncia Asugi, dal primo marzo 2024 prenderà servizio il dottor Principe Carmine Diego. Lo studio del professionista sarà ubicato in via Raffaello Sanzio 30. Sarà possibile iscriversi nelle liste del medico a partire dal giorno dall’1 marzo 2024, tramite il portale Sesamo o recandosi presso gli uffici amministrativi del distretto.