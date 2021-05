Online il nuovo sito Ater con più servizi e grafica rinnovata

E’ online il nuovo sito dell’Ater, un progetto in collaborazione con Insiel, che si inserisce in un piano di progressiva digitalizzazione e semplificazione dei servizi per gli inquilini degli alloggi popolari. L’obbiettivo è quello di fornire agli utenti informazioni più rapide in maniera più completa ed efficiente, liberando così il servizio erogato tramite sportelli, Pec e telefono. Lo hanno annunciato stamattina in conferenza stampa dall’assessore regionale Graziano Pizzimenti, il presidente dell’Ater di Trieste Riccardo Novacco, il presidente e amministratore delegato di Insiel Diego Antonini. A illustrare i dettagli della novità Giuseppe Taranto per Insiel e Cristina Davi per Ater.

L’operazione fa parte di un più ampio progetto strategico inscritto nel piano di rinnovamento del Consiglio d’Amministrazione di Ater, per rendere gli utenti sempre più autonomi nel reperire le informazioni utili, grazie a un sito più intuitivo e più ricco di contenuti, che viene spesso aggiornato con i feedback e i consigli di chi lo utilizza. Al momento sono già attive alcune funzioni tra cui inserimento del censimento dei redditi 2021e cambio indirizzo, mentre entro un mese sarà operativa la sezione relativa alle manutenzioni ed entro fine anno saranno online tutti i servizi. Tra questi la visualizzazione dello stato dei pagamenti e la ristampa dei bollettini postali per i versamenti, oltre che la possibilità di effettuare direttamente i pagamenti del dovuto tramite l’applicazione Pagopa.

Riccardo Novacco, presidente di Ater Trieste, ha sottolineato l’importanza del processo di digitalizzazione “che per noi è fondamentale, non solo per i cittadini giovani. Non prevediamo di abbandonare il cartaceo dall’oggi al domani ma procedere gradualmente nella direzione in cui il mondo sta andando.

Secondo Pizzimenti il sito, nuovo e più accattivante nella grafica oltre che nei contenuti, è fondamentale “perché permetterà alle persone di ricevere risposte da casa, senza spostarsi, importante anche per chi ha difficoltà a muoversi. Un’innovazione che parte da Trieste e che raggiungerà le altre Ater della regione".

Antonini ha poi spiegato che “Insiel ha collaborato alla realizzazione di questo progetto tenendo conto del grande bacino di utenza che costituisce il target del sito e della centralità del tema 'casa'. Il risultato è una consultazione di migliorate funzionalità online”.