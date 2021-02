Il lago di Cerknica protagonista su La7 con Licia Colò

Il lago di Cerknica in Slovenia (il piu' grande lago intermittente d'Europa) sarà protagonista della nuova puntata di "Eden - Un pianeta da Salvare", con Licia Colò, in onda oggi, sabato 6 febbraio, alle 21.15 su La7. Sarà possibile seguirlo in diretta su https://www.la7.it/eden. Le riprese sono state effettuate nel settembre del 2020. Di seguito la gallery dalla pagina Facebook Notranjski Park.