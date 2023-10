Raccolta fondi Omega Gruppo Immobiliare: donati 800 euro all'associazione Io Tifo Sveva

TRIESTE - Omega Gruppo Immobiliare, un'agenzia immobiliare con oltre 20 anni di esperienza nel settore, celebra un nuovo traguardo con l'inaugurazione di uno dei suoi due uffici a Trieste. L'evento si è svolto il 20 ottobre presso la nuova sede situata in via Settefontane 33A, un ampio locale di 140 m², adiacente al precedente, che ora rappresenta una location completamente rinnovata.

Omega Gruppo Immobiliare è un nuovo marchio creato due anni fa, e in questo breve periodo ha dimostrato un impegno costante nella soddisfazione dei bisogni dei clienti e nella fornitura di servizi immobiliari di alta qualità. Questo non è affatto sorprendente, considerando l'esperienza ventennale all'interno di uno dei più grandi gruppi del settore, che ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita del complesso mercato immobiliare di Trieste e di avere un track record di migliaia di case e appartamenti venduti e affittati in questa nostra affascinante città. L'inaugurazione dell'ufficio di Via Settefontane è stata un'occasione speciale, che ha visto la partecipazione non solo del team di Omega Gruppo Immobiliare, ma anche dei preziosi clienti, partner, collaboratori e amici. Tuttavia, la celebrazione non si è limitata al taglio del nastro e alle congratulazioni; Omega Gruppo Immobiliare ha voluto condividere il suo successo con una nobile causa.

Durante l'inaugurazione, è stata organizzata una raccolta fondi a favore dell'Associazione Io Tifo Sveva, un'organizzazione che si dedica al benessere psicologico e al buonumore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La missione dell'Associazione è quella di esaudire piccoli desideri in comune accordo con il personale ospedaliero, offrendo svago e serenità nelle corsie dell'ospedale attraverso iniziative speciali. Inoltre, l'Associazione sostiene l'importante istituzione della scuola in ospedale, fornendo supporto e materiale per garantire che i bambini e i ragazzi possano continuare la loro istruzione anche in situazioni difficili.

Grazie alla generosità dei partecipanti all'inaugurazione, Omega Gruppo Immobiliare è riuscita a raccogliere un totale di 800 euro per l'Associazione Io Tifo Sveva. Questa donazione contribuirà a sostenere e migliorare ulteriormente la missione dell'Associazione nel portare un sorriso e un po' di "normalità" nella vita dei giovani pazienti ospedalizzati. Omega Gruppo Immobiliare è grata a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questa iniziativa di beneficenza un successo. L'azienda è fermamente impegnata a continuare a servire la comunità di Trieste, offrendo soluzioni immobiliari di qualità e sostenendo cause umanitarie che fanno la differenza.