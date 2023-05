Una giornata per scoprire i corsi Civiform: arriva l'open day con aperitivo

OPICINA - L’anno scolastico sta per finire ma molti ragazzi sono ancora indecisi su cosa fare dopo le medie o stanno pensando di cambiare percorso scolastico, magari scegliendo profili più vicini alle attitudini manuali. Persone più adulte, poi sono alla ricerca di un corso per aggiornarsi, imparare qualcosa di nuovo o rimettersi in gioco nel mondo del lavoro. Per tutti loro, è questo il momento giusto per assecondare la propria passione e scegliere la formazione professionale: al Civiform iscrizioni sempre aperte fino a esaurimento posti, e la possibilità di richiedere un orientamento dedicato per chi è incerto tra le tante opzioni possibili. È pensato quindi per tutte queste esigenze così variegate l’Open Day in programma al Civiform di Trieste giovedì 25 maggio. Dalle 15 alle 19 il Centro di Opicina sarà a disposizione per far conoscere tutte le novità, ma anche far toccare con mano l’ospitalità che lo contraddistingue offrendo piccole degustazioni o un aperitivo.

Attività per ragazzi e famiglie

Ragazzi e famiglie ancora indecisi potranno conoscere staff, laboratori e modalità didattica dei corsi in cui si diventa cuoco, panettiere pasticcere gelatiere, manutentore auto e moto, grafico digitale, Tecnico dell’animazione turistico-sportiva e del tempo libero o – novità per l’anno 23/24 - Installatore e manutentore di sistemi informatici, un sistemista Junior che partecipa alla gestione quotidiana del sistema informatico aziendale, intervenendo nelle procedure di installazione, configurazione e aggiornamento dei dispositivi, dei sistemi di backup in server locali e cloud.

Attività per adulti

Per gli adulti, l’occasione semplice e informale per scoprire tutte le opportunità formative per occupati o disoccupati in partenza da subito o dopo la pausa estiva. Al via infatti tanti corsi di Lingue, Informatica, Grafica e Design, Web, Pulizie, Cucina, Pasticceria, ecc. gratuiti in quanto finanziati dal PiAzZA GOL di FSE+ 21/27 e PNRR. Con l’aiuto di personale dedicato le persone potranno ricevere un supporto veloce per orientarsi meglio nella ricerca del lavoro e dei percorsi formativi disponibili e iniziare dunque ad essere più competitivi.

…con aperitivo!

Per tutti gli ospiti, l’Open Day del 25 maggio sarà non solo un momento informativo, ma anche l’occasione per conoscersi meglio e confrontarsi, approfittando di un goloso aperitivo offerto da Civiform e curato da allievi e docenti del settore Ristorazione. Un’opportunità di toccare con mano l’ospitalità di Civiform e sperimentare da vicino uno dei settori formativi dell’Ente, quello della ristorazione e della panetteria, pasticceria e gelateria. Per accedere all’Open Day è necessario prenotarsi registrandosi sul sito civiform.it o chiamando la Segreteria al n. 040 9719811.