Aumenta l'operatività del Porto: traffico ferroviario nella media, 20 treni manovrati

Dopo la ripresa di ieri l'operatività del porto aumenta ancora. Stando a quanto dichiarato dall'Autorità Portuale, il traffico ferroviario gestito da Adriafer oggi ha operato a regime con 2 squadre e 20 treni manovrati rispetto ai 5 di ieri, tornando alla media giornaliera consueta. Fluido il traffico camionistico ai due varchi 1 e 4 del Punto Franco Nuovo, sotto il costante controllo del servizio viabilità dell’Autorità di Sistema Portuale e Porto di Trieste Servizi in coordinamento con Polizia Stradale, Anas e Polizia Locale, per evitare criticità in ambito cittadino e autostradale dopo i rallentamenti dei giorni scorsi. Sebbene siano stati contingentati, i mezzi pesanti transitati entro le 17 ai due varchi principali sono stati 3800, mentre ieri 4500 nel corso delle 24 ore.

Per quanto riguarda il traffico marittimo, 8 le navi all’ormeggio, tra cui 4 navi Ro-Ro e 2 navi container. Costante il flusso di prenotazioni per i tamponi da parte dei lavoratori presso l’ambulatorio medico del porto di Trieste, attivato dall’Autorità di Sistema Portuale: 200 anche oggi, con previsione di aumento del servizio nei prossimi giorni, per arrivare ad una media giornaliera di circa 250-300.