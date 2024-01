Stop a operazioni di cambio sesso a Cattinara: il caso arriva in Consiglio Regionale

TRIESTE - Interrotte le operazioni per il cambio di sesso all'ospedale di Cattinara e i consiglieri regionali del centrosinistra presentano un'interpellanza in Regione. La notizia è stata pubblicata oggi sul Piccolo: lo stop alle operazioni del Centro per il trattamento della disforia di genere dell’ospedale di Cattinara non sono ancora riprese dopo la sospensione nel periodo pandemico. Per disforia di genere si intende una condizione caratterizzata da una intensa e persistente sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal sesso assegnato alla nascita.

L'interrogazione del consigliere del Patto per l’Autonomia - Civica Fvg Giulia Massolino e Simona Liguori e il consigliere Furio Honsell di Open Sinistra Fvg segue un'interrogazione presentata già nella precedente legislatura dal consigliere Honsell nel maggio 2022 che rimarca come "da allora, nonostante le rassicurazioni dell’assessore Riccardi, le cose non sono cambiate".

"Era il maggio del 2022 - spiega Honsell -, nella scorsa legislatura regionale, quando avevamo posto il problema, già grave allora, del "Blocco degli interventi di riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali presso la Clinica Urologica di Cattinara" (Interrogazione 649). Mi fu risposto dopo alcuni mesi che la situazione era stata presa in considerazione. Ma evidentemente nulla è cambiato".