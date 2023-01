Trasferimento del Burlo a Cattinara, è polemica sul centro trapianti

TRIESTE - E' polemica sul trasferimento al futuro polo di Cattinara dell'ospedale infantile Burlo. A scatenare la querelle sono state le parole del dottor Marino Andolina il quale, in occasione di un incontro pubblico tenutosi a Trieste nella serata di ieri 5 gennaio, aveva puntato il dito contro la Regione. Dalle colonne del Piccolo, Andolina aveva affermato che Il trasferimento del Burlo Garofolo a Cattinara "comporterà un ridimensionamento del suo Centro trapianti di midollo osseo e, nel tempo, un trasferimento dei trapianti pediatrici a Udine". Da qui la polemica, con la risposta del vicegovernatore con delega alla Sanità Riccardo Riccardi. "Non è previsto alcun ridimensionamento".

Riccardi sostiene che nessuno avrebbe mai pensato alla chiusura del Burlo e che "il centro trapianti non è mai stato messo in discussione". Secondo l'esponente forzista la Regione lavora "con la massima attenzione perché delle grandi competenze dell'Irccs possano trarre beneficio anche utenti e pazienti al di fuori di questa strategica struttura. Chi narra il contrario mette in chiara evidenza unicamente la sua volontà di far propaganda a basso prezzo". L'assessore cita i 18,5 milioni di euro stanziati dalla Regione per il Burlo negli ultimi quattro anni. Non è dello stesso avviso il consigliere regionale Walter Zalukar. "Il trasferimento del Burlo a Cattinara è un passaggio obbligatorio per il suo impoverimento, fino alla chiusura come istituto autonomo".