Ospedale di Cattinara, cantiere sbloccato dopo quattro anni: si parte il 23 gennaio

Il rifacimento dell'ospedale di Cattinara avrà inizio nelle prossime settimane, dopo quattro anni di attesa. Lo ha riportato Il Piccolo in un articolo firmato da Diego d'Amelio. Il progetto dell'impresa Rizzani de Eccher ha ottenuto infatti l'ultimo dei tre permessi necessari per l'approvazione complessiva del lavoro, che ora potrà iniziare con le opere più significative, a partire dalla costruzione della terza torre. Il primo passo in ordine di tempo sarà l'ampliamento del Pronto soccorso, a seguito delle proteste dei sanitari sulla qualità delle condizioni di lavoro all'interno della struttura. L'ampliamento, di circa 250 metri quadrati, avrà inizio il 23 gennaio e dovrebbe richiedere tre mesi per essere completato. Come riportato dal quotidiano locale, l'Azienda sanitaria considera questo intervento una priorità, soprattutto dopo gli ultimi scontri con il personale.