Al via un nuovo corso per Operatore Socio Sanitario

TRIESTE – ASUGI ha approvato il Bando per l’ammissione al percorso di formazione per O.S.S. con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSS-C). Il bando è finalizzato all’ammissione rispettivamente di n. 25 candidati. Come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il corso ha la finalità di consentire agli operatori già in possesso dell’attestato di qualifica O.S.S. di coadiuvare e collaborare con l’infermiere e/o con l’ostetrica.

Per l’accesso ai corsi sono richiesti i seguenti requisiti:

possesso dell’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2001;

possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2001 e DGR n. 1434 del 17 luglio 2015;

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 400 ore. Il corso è strutturato in 3 moduli, al termine del terzo modulo è previsto un tirocinio di 192 ore e l’esame finale per il rilascio dell’attestazione. Le attività formative d’aula si svolgeranno presso le sale didattiche delle sedi Ospedaliero-Distrettuali di Gorizia e Monfalcone, potranno svolgersi anche in modalità FAD. La frequenza è obbligatoria, è necessaria la frequenza per il 90% delle ore di attività d’aula e il 100% delle attività di tirocinio per l’ammissione all’esame finale.

L’ammissione dei partecipanti al percorso formativo è subordinata ad una prova di selezione per titoli e colloquio. In relazione al numero di domande, ASUGI si riserva la possibilità di effettuare una prova scritta preselettiva costituita da una serie di quiz con risposta multipla. Per le modalità di presentazione della domanda e per ulteriori informazioni si prega di consultare il bando al link: https://asugi.sanita.fvg.it/it/news/2023_11_10_bando_ossc.html