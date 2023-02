Furto in pieno centro, scatta l'inseguimento della polizia, fermato giovane

TRIESTE - Furto con inseguimento poco dopo le 12 oggi a Trieste. Un giovane di origine balcanica è stato fermato dal personale della Squadra Volante della questura giuliana dopo essersi reso protagonista di un episodio alquanto movimentato. Il ragazzo avrebbe dapprima rubato un paio di scarpe all'interno del negozio Oviesse di viale XX settembre. Dopo essere uscito dal negozio, il giovane è stato individuato dagli agenti nei pressi di via Carducci, all'angolo tra la stessa e via San Francesco. Alla vista dei poliziotti ha iniziato a darsela a gambe, fuggendo in direzione di via Torrebianca, dall'altra parte della strada. Almeno due gli equipaggi della Volante sul posto. Uno dei due ha recuperato lo zaino che il giovane portava sulle spalle, all'angolo tra via San Francesco e via Carducci.