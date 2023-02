Scarsa manutenzione: perché i vigili del fuoco hanno chiuso il palazzetto di Chiarbola

TRIESTE - I vigili del fuoco hanno chiuso il palazzetto di Chiarbola perché dichiarato inagibile. E' stato il Comune di Trieste, secondo quanto si apprende, a richiedere il sopralluogo al personale del Comando provinciale di via D'Alviano. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno riscontrato alcune irregolarità sulle cosiddette "vie di esodo", sulla pavimentazione, oltre che alcune infiltrazioni documentate dalle stesse società che utilizzano la struttura. La convinzione tra gli addetti ai lavori è che "in questi anni un po' più di manutenzione andava fatta", vista anche l'età del palazzetto. Tornando sulle società, è partita una levata di scudi per l'impossibilità di utilizzare la struttura. La situazione non sembra essere gravissima, sempre secondo quanto si apprende, ma la chiusura ha di fatto fermato l'attività sportiva. "Una vergogna" hanno tuonato gli utenti via social. Ora la palla, è proprio il caso di dirlo, passa al Comune, proprietario della struttura. Tra l'assessorato allo Sport, al Patrimonio e ai Lavori Pubblici, l'amministrazione dovrà correre ai ripari. Rimane il dubbio, come emerso sui social, sul perché fino a lunedì sera la situazione andava bene così com'era.