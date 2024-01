Papa Francesco sarà a Trieste il 7 luglio

TRIESTE - Papa Francesco sarà in città domenica 7 luglio. Ad annunciarlo "con gioia" è il vescovo di Trieste monsignor Enrico Trevisi, attraverso un comunicato stampa diffuso dalla Diocesi tergestina. Il santo padre giungerà nel capoluogo regionale in occasione della conclusione della 50ma Settimana sociale dei cattolici. Incontrerà i convegnisti, ma poi celebrerà la Santa Messa in piazza Unità d’Italia.

"Prepariamoci con la preghiera ad accoglierlo - scrive Trevisi - perché sia un momento in cui rafforziamo la nostra partecipazione alla costruzione della nostra comunità ecclesiale e civile. Siamo nella periferia dell’Italia, che vuole dire nella frontiera che ci porta all’incontro con altri popoli e culture. È come un invito ad essere pronti a comunicare e a testimoniare il messaggio evangelico di pace e di giustizia che il Papa sta diffondendo in ogni occasione".