Bambina nasce in casa con l’aiuto della sorella e degli infermieri al telefono

MONFALCONE - Una coppia di genitori, con una figlia e una gravidanza a termine, ha chiamato stamattina il Nue 112 perché la piccola stava per nascere. Poi la sorella ha assistito la madre nel parto, avvenuto a casa, con l'aiuto degli infermieri della centrale operativa Sores al telefono. È successo a Monfalcone, poco prima del 6 di questa mattina.

Le doglie, le contrazioni, tutto è successo molto velocemente. Non c'è stato tempo di salire in macchina e raggiungere l'ospedale perché la piccola aveva fretta di nascere. Sul posto sono stati inviati un'ambulanza e l'automedica del 118 proveniente da Gradisca d'Isonzo. Nel frattempo, l'infermiere della sala operativa ha guidato al telefono la figlia minore nelle operazioni del parto, che è avvenuto in casa.

Si tratta di una copia di cittadini stranieri ma non è stato necessario il servizio di traduzione a disposizione sulle 24 ore: mamma e papà non conoscevano bene la lingua italiana, ma la figlia si è espressa molto bene e ha aiutato la madre a dare alla luce la sorellina. Mamma e bimba sono state poi accolte all'ospedale per tutti i controlli del caso. Stanno bene.