Trafficante di migranti minorenni, passeur dietro le sbarre

TRENTO - E' finito in carcere l’uomo, residente in Trentino, che aveva cercato di far entrare dei clandestini in Italia. Si tratta di un 45enne slovacco residente in Val di Cembra, all'epoca dei fatti fermato mentre assieme alla compagna stava cercando di far entrare, in maniera irregolare, due egiziani – peraltro minorenni – nel nostro Paese attraverso la frontiera con la Slovenia. Il provvedimento nei suoi confronti era stato emesso dalla Procura di Trieste. Nelle scorse ore l’uomo, la cui sentenza è passata in giudicato, è stato arrestato dagli agenti della mobile di Trento e portato dietro le sbarre al carcere di Spini di Gardolo.