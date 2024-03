Trasportano illegalmente un gruppo di cinesi, due passeur filippini nei guai

RAVBARKOMANDA (Slovenia) - La polizia di Capodistria ha arrestato due passeur di nazionalità filippina residenti in Italia con l'accusa di aver trasportato quattro cittadini cinesi entrati irregolarmente in Slovenia. L'episodio è avvenuto a Ravbarkomanda, poco distante da Postumia e a circa 40 chilometri dal valico internazionale di Fernetti, nella tarda serata di ieri 27 marzo. Secondo quanto diffuso dalla questura istriana, gli agenti hanno individuato due autovetture in transito lungo l'autostrada. Alla guida della prima, una Bmw immatricolata in Italia, si trovava un trentaseienne, mentre la seconda (una Audi A6 immatricolata in Romania) era guidata da un quarantenne. Entrambi i filippini vivono regolarmente nel nostro paese. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. I cittadini cinesi sono stati portati in una struttura per richiedenti asilo.