Inseguimento oltre confine: si schianta contro un palo e viene arrestato, trasportava sei migranti

Non si ferma al blocco, la Polizia lo segue e lui si schianta contro un palo. Trasportava sei migranti in auto. E' successo nel pomeriggio di mercoledì sette dicembre, alle 14:30: gli agenti della polizia hanno intimato l'alt a un'auto a Cobedo (Kubed), nel Comune di Capodistria e la Peugeot, di immatricolazione tedesca, non si è fermata ed è stata inseguita dalle pattuglie della polizia di Capodistria. A Bertocchi il veicolo si è schiantato contro un segnale stradale e i passeggeri sono scappati. In sei, tutti cittadini turchi, sono stati arrestati nelle vicinanze, e documenti sono stati trovati nel veicolo durante l'ispezione. L'autista, un cittadino tedesco di 22 anni, è stato anch'egli arrestato. Nelle ultime 24 ore la Questura di Capodistria si è occupata di 73 attraversamenti illegali del confine di stato.