Guida con una patente falsa: denunciato e sanzionato

TRIESTE - Guida con una patente falsa e viene scoperto dalla polizia locale. Viene così denunciato per uso di atto falso e sanzionato per guida senza patente. E' successo lo scorso venerdì 11 agosto: una pattuglia del reparto motorizzato, durante il servizio di controllo, ha fermato un veicolo nei pressi della via Sant’Anastasio per un normale controllo di polizia stradale. Alla richiesta dei documenti, il conducente del veicolo ha fornito agli operatori una patente turca: da un’attenta osservazione alcuni elementi sono apparsi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli operatori, con l’ausilio del Nucleo tecnologie stradali, hanno accompagnato in caserma il conducente per verificare la veridicità del documento grazie all’utilizzo del Laboratorio per il falso documentale. Un laboratorio unico in tutta la Regione, anche a disposizione delle altre forze di polizia. Al termine della verifica è emerso che la patente era effettivamente falsa ed è stata sottoposta a sequestro. Il conducente, denunciato per uso di atto falso, è stato sanzionato anche per guida senza patente.