Percosse, droga e invasione di terreno: cinque denunce nel report dei NIS

TRIESTE - Cinque denunce tra cui percosse, detenzione di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti a offendere, oltre a 26 sanzioni per mendicità e altre dieci per violazioni del regolamento di polizia urbana. E' il report del mese di marzo del Nucleo interventi speciali della Polizia locale, che riportiamo di seguito:

1 per pratica di gioco pericoloso in piazza Sant’Antonio.

1 sanzione per ubriachezza (via Coroneo), con allontanamento;

2 sanzioni per cani senza guinzaglio in piazzale Cattedrale;

1 sanzione per vendita ambulante abusiva in via san Nicolò, con allontanamento;

2 sanzioni al Regolamento arti e mestieri (piazza Unità, piazza Cavana);

3 sanzioni al Regolamento “movida”;

2 denunce per detenzione di sostante stupefacenti, con sequestro;

1 denuncia per invasione di terreni o fabbricati;

1 denuncia per percosse;

1 denuncia per porto di armi o di oggetti atti ad offendere, con sequestro di 5 coltelli da cucina.