In Croazia è scoppiata un'epidemia di pertosse

ZAGABRIA (CROAZIA) - Un'epidemia di pertosse sta colpendo la Croazia, causando lunghe code per i test, simili a quelle viste durante la pandemia di Covid-19. La situazione è particolarmente critica in Dalmazia, dove sono stati registrati centinaia di casi. Si tratta soprattutto di bambini. Lo ha riportato Lavoce.hr. Questa malattia, per la quale esiste un vaccino da circa sessant'anni e che è inclusa nel calendario vaccinale, sta riscontrando una diffusione a causa della diminuzione della copertura vaccinale tra i bambini.

Nel Quarnero, come riferito dalla dott.ssa Andrea Petaros Šuran, vicedirettrice del Dipartimento epidemiologico presso l’Istituto regionale di salute pubblica, al quotidiano fiumano Novi list, la situazione non è così drammatica come a Zagabria e in Dalmazia, ma è comunque preoccupante. È stato infatti "registrato un aumento" sia dei test effettuati sia dei risultati positivi.

Solo la scorsa settimana, 80 persone sono state sottoposte a tampone, con 15 risultati positivi. Quasi il 20 per cento delle persone testate è risultato positivo. Sebbene la malattia colpisca principalmente i bambini in età scolare, sia elementare che superiore, recentemente è stato registrato un caso anche in un individuo di 60 anni. La pertosse, conosciuta anche come tosse convulsa, è un’infezione altamente contagiosa causata da un batterio. Gli epidemiologi sottolineano che questa è una delle malattie più comuni che possono essere efficacemente prevenute tramite la vaccinazione. L'attuale epidemia solleva un campanello d'allarme sull’importanza di intensificare gli sforzi per assicurare una più ampia copertura vaccinale, in modo da proteggere soprattutto i bambini e le fasce più vulnerabili della popolazione.