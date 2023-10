Coltivavano cannabis sul carso sloveno: denunciati madre e figlio

CAPODISTRIA - Una "piantagione" di cannabis all'interno di un locale, con oltre 200 sacchetti in cui crescevano delle piante, è stata scoperta a San Pietro del Carso dagli agenti della Questura di Postumia. In seguito all'operazione una madre e un figlio sono stati denunciati per il fondato sospetto di reato di produzione e traffico di stupefacenti. Nell'ambito di un'altra operazione analoga, in cui il sospettato è stato arrestato dopo l'interrogatorio, la polizia ha sospettato che la madre e il figlio, residenti in un villaggio nei dintorni di San Pietro del Carso, stessero commettendo lo stesso reato.

Sulla base di un'iniziativa motivata, il tribunale distrettuale di Capodistria ha ordinato la perquisizione domiciliare di un edificio residenziale e di altri edifici. Il 2 ottobre, gli agenti si sono recati nei locali con cane antidroga e i tecnici forensi. Dietro alcune balle di fieno sono stati scoperti due locali adattati e attrezzati per la coltivazione della cannabis. Gli operatori di polizia hanno così trovato più di 200 sacchetti per fioriere in cui crescevano le piante. Nel corso dell'indagine sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente circa 7 chili di piante essiccate e, inoltre, sono stati sequestrati attrezzi destinati alla coltivazione. Al termine delle indagini, degli oggetti sequestrati e dei risultati è stata informata la Procura distrettuale di Capodistria, alla quale la Questura di Postumia, una volta concluse tutte le attività, presenterà la denuncia penale.