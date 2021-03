"Blitz" della Polizia in piazzetta Barbacan, raffica di controlli e sanzioni

Sarebbero stati multati praticamente tutti. I titolari dei locali siti in piazzetta Barbacan, abituale ritrovo del centro storico di Trieste, non ci stanno e denunciano quello che definiscono un vero e proprio accanimento nei confronti della cosiddetta "movida" a due giorni dall'annunciato passaggio in zona arancione di tutto il Friuli Venezia Giulia e la conseguente chiusura dei bar. "Piazzetta piena dieci minuti dopo le 18 e hanno multato tutti i locali, la sanzione ci arriverà" afferma un titolare facendo sapere che "la multa arriverà". Molto probabilmente la sanzione è stata contestata a voce e, come da prassi, verrà inviata direttamente a casa dei gestori. "Lunedì andremo da Bruno Vesnaver" così conclude lo stesso titolare di un locale.