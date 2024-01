Danni bora al Campo Cologna, Punto Franco: "A Trieste non si possono fare gare di atletica"

TRIESTE - La pista di atletica al Campo Cologna non sarà utilizzabile per alcuni giorni (tempistica riferita dal Comune) a causa dei danni provocati ieri dalla forte bora. Secondo quanto riportato dal Piccolo, la Fidal di Trieste avrebbe comunque chiesto al Comune di poter usare lo stadio Grezar per gli allenamenti. In particolare, il vento ha staccato alcuni componenti del tetto della tribuna, rendendo necessaria la chiusura dell'area per motivi di sicurezza. Sul tema interviene il consigliere Paolo Altin della Lista Russo Punto Franco: "Quanto accaduto a Campo Cologna è l’ennesima prova del pessimo stato in cui versano gli impianti sportivi della città. Ricordo che l’Atletica ha il terzo numero di tesserati dopo basket e pallavolo e solo a livello cittadino sono circa 2.600. Pertanto chi non potrà allenarsi a Campo Cologna necessariamente dovrà spostarsi al Grezar che si troverà probabilmente in sovraccarico".

In merito al Grezar, spiega Altin, "l’omologazione della pista di atletica è scaduta il 23 novembre 2023 e l’anello non può essere utilizzato per competizioni ufficiali, con un grave danno per le atlete e gli atleti che dovranno attendere mesi per il nuovo tracciato e ciò soltanto grazie ad un intervento della Regione che ancora una volta corre in soccorso di una Amministrazione Comunale che non fa i compiti per casa. Da tempo viene segnalato, infine, il fatto che al Grezar non siano agibili gli spogliatoi e pare che il Comune giustifichi la situazione sostenendo che non ci sono i soldi per fare le pulizie. Pochi giorni fa Dipiazza ha dichiarato che Trieste è una città che corre. Peccato che, lo dico con amarezza - conclude -, a Trieste le gare di atletica non si possano fare".