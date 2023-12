Colpi di pistola a salve vicino all'ospedale Maggiore, scientifica sul posto

TRIESTE - La polizia scientifica al lavoro in piena notte per refertare dei bossoli, ma la situazione non è drammatica come sembra: si trattava di proiettili a salve. E' accaduto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre in via Slataper, zona ospedale Maggiore. La polizia è stata allertata intorno alle 23:30 da alcune chiamate che segnalavano "botti" anomali a poca distanza dal nosocomio cittadino ma, accorsi sul posto, gli agenti non hanno trovato altro che i suddetti bossoli a terra. Dopo un approfondito esame è emerso che qualcuno, aveva fatto esplodere dei colpi a salve, per poi far perdere le tracce. Non si conosce l'identità della persona e tantomeno il motivo.