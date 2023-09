“Dormo in auto per sorvegliare dei ragazzini afghani” la protesta di Polidori finisce su Repubblica

TRIESTE – Finisce sulla stampa nazionale il 'caso' del sindaco di Muggia Paolo Polidori, che per protesta contro la legge vigente ha passato la notte nella sua auto a sorvegliare due minori di nazionalità afghana rintracciati dalla Polizia di Frontiera. La notizia è stata pubblicata da La Repubblica nella giornata di ieri. Secondo la legge, a occuparsi dei minori non accompagnati dev'essere il sindaco del Comune in cui è avvenuto il rintraccio, trovando loro un alloggio. Altrimenti, il primo cittadino potrebbe essere accusato di abbandono di minore.

Polidori ha ha reso nota la situazione anche in una diretta Facebook nella giornata di ieri e ha dichiarato che i posti nel sistema dell'accoglienza locale sono esauriti, così li ha portati "in un ex studio medico in disuso", ha dichiarato, specificando che "non ci sono luce, acqua e servizi, ho portato io loro acqua e dei tramezzini, altro non posso fare perché non ci sono soldi", precisando che "non spendo i soldi dei cittadini per portare i migranti in un hotel". Il sindaco ha poi trascorso la notte nella sua vettura per sorvegliarli, "in attesa che qualcuno faccia qualcosa". A dargli il cambio, alcuni assessori e consiglieri.

Il sindaco Polidori ha spiegato a Repubblica che "Questa è una forma di protesta per l’assurdità di una legge del 2017" per poi ricordare che "il ministro Piantedosi è venuto a Muggia promettendo che avrebbe messo mano alla norma il prima possibile. Ma intanto questa è la situazione, ed è insostenibile perché io sono un sindaco e non posso fare da poliziotto".

Paolo Polidori era già stato citato dalle cronache nazionali e internazionali per aver pubblicato sui social un video in cui gettava nelle immondizie la coperta di un senzatetto. L'episodio risale all'inizio del 2019, quando l'esponente leghista ricopriva la carica di vicesindaco di Trieste.