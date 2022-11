Rotta balcanica, Fsp Polizia: "Ondata senza precedenti, +167 per cento di arrivi"

"In questi giorni si parla tanto di ONG, di navi nel mediterraneo, ma si fatica a considerare o si addirittura dimentica della rotta balcanica, che sta letteralmente esplodendo con una fiumana di profughi che si riversano sui territori del nord est e in particolare modo nella provincia di Trieste (da gennaio/maggio la rotta più trafficata è stata quella dei Balcani con 40.675 ingressi che palesano un incremento del 167% rispetto agli anni precedenti)". Lo dichiara il segretario provinciale di Fsp Polizia Alessio Edoardo, che lamenta "carenza di organico nelle Forze dell’Ordine" e chiede "un controllo più serrato è una rinnovata politica di respingimento alla frontiera verso la Slovenia".

Secondo Alessio Edoardo "la Polizia di Frontiera terrestre, è ormai sotto pressione da almeno 6 anni e fa veramente difficoltà nell’affrontare tale fenomeno migratorio causa anche la enorme burocrazia relativa ai rintracci, che impone turni estenuanti e lavorando in condizioni precarie e disagevoli dentro a container esposti a freddo, bora e caldo estivo; situazione che riguardano ,non solo gli operatori di polizia, ma anche gli stessi migranti ospitati per le pratiche di identificazione".