Anno nuovo, nuovi ponti: ecco le feste del 2024

E' un appuntamento ormai fisso con il nuovo calendario. Come ogni fine anno, infatti a dicembre si pensa già al futuro, ma soprattutto a come cadranno le festività nella speranza che si “creino” dei ponti golosi per concedersi uno stacco senza dover rinunciare a parecchi giorni di ferie. Il 2023 è stato particolarmente generoso da questo punto di vista. E il 2024? Vediamo i ponti che ci si prospettano il prossimo anno in base a come cadranno i giorni festivi e le festività nazionali.

I ponti del 2024

In linea generale, fortunatamente, anche il 2024, così come il 2023, sarà un'annata buona anche se alcune festività cadranno in giornate festive o prefestiva. Accade così che l'Epifania (6 gennaio) sarà di sabato, mentre di domenica cadranno la festa della Repubblica (2 giugno) e l'Immacolata (8 dicembre).

Va meglio dopo Pasqua, che quest'anno cade domenica 31 marzo (e Pasquetta, ovviamente, il lunedì successivo 1° aprile. Il primo vero e proprio ponte da sfruttare sarà quello per la Festa della Liberazione di giovedì 25 aprile. Con un giorno di ferie (venerdì 26) si potrà godere di una piccola vacanza dal 25 fino al 28. Aggiungendo appena altri due giorni di ferie (29 e 30 aprile) la vacanza diventa però interessante, dato che potrà inglobare anche mercoledì la festa dei lavoratori del 1° maggio, contando così complessivamente su una settimana bella piena di ferie. Possiamo permetterci altri due giorni di ferie il 2 e 3 maggio? Ecco allora che potremo stare a casa dal 25 aprile 11 giorni, fino a domenica 5 maggio compreso.

Anche Ferragosto, che sarà di giovedì, alcuni lavoratori avranno la possibilità di organizzare una quattro giorni, dal 15 al 18 agosto, prendendo le ferie venerdì 16 agosto. Ognissanti, venerdì 1° novembre 2024 offrirà, a chi non lavora nel fine settimana, la possibilità di un weekend lungo senza dover prendere ferie. Particolarmente interessanti le possibilità nel periodo natalizio. Il 25 e il 26 sono mercoledì e giovedì e con un giorno di ferie venerdì 27 dicembre 2024, si potranno fare cinque giorni di vacanza, dal 25 a domenica 29. Non è l'unica opzione. Prendendo ferie lunedì 23 e martedì 24 dicembre si potrà allungare il weekend precedente e agganciarlo al Natale o anche allungare i giorni di vacanza fino a Capodanno 2025.

Calendario 2024: festività e ponti