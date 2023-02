Incendio in porto vecchio, a fuoco un magazzino abbandonato

TRIESTE - Nella tarda serata di ieri un magazzino del porto vecchio ha preso fuoco. Le operazioni di spegnimento portate avanti dai vigili del fuoco sono durate dalle 21:30 fino all'una di notte, per poi lasciare spazio alla conseguente bonifica e messa in sicurezza dell'area. Nessuna persona sarebbe stata coinvolta. Sul posto, per quanto di competenza, anche le forze dell'ordine.

Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco all'interno del magazzino non c'era nessuno. L'incendio ha interessato anche il tetto della struttura. La notizia è in aggiornamento.