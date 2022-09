Forzano posto di blocco, si schiantano contro un albero: due fuggitivi

TRIESTE - In quattro dentro ad una Fiat Punto forzano il posto di blocco dei carabinieri in piazza Vico e poco dopo vanno a schiantarsi contro un albero in via Lorenzetti, nel rione di Ponziana. Due persone (il conducente e la donna seduta sul sedile anteriore) sono riuscite a fuggire e sulle loro tracce indagano i carabinieri, mentre le altre due sono state fermate dagli stessi militari e medicate dai sanitari del 118, giunti sulla scena. Sul grave fatto è attesa l'autorizzazione da parte della Procura di un comunicato che spieghi i dettagli dell'episodio. Al momento si sa che tutte e quattro le persone sono di nazionalità italiana. Nessuna traccia ancora dei fuggitivi.