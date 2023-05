Al via il premio alla memoria di Almerigo Grilz, il giornalista dimenticato

TRIESTE - "È un premio giornalistico che guarda al domani e ai giovani. Non è un premio alla sua militanza politica o alle sue idee". È stata presentata questa mattina a Trieste la prima edizione del premio Almerigo Grilz, premio intitolato alla memoria del reporter triestino ucciso in Mozambico nel maggio del 1987, all'età di 34 anni.



"La sua figura come giornalista non è stata onorata come avrebbe meritato - ha detto Mauro Mazza, ex direttore del Tg2 e membro della giuria -, ma io sono un po' fatalista e dico che il momento giusto era questo. Va messa da parte ogni rimozione, o il pensare che ci siano giornalisti di serie A e di serie B". In occasione della presentazione sono intervenuti, tra gli altri, anche il governatore del Friuli Venezia Giulia (con un video messaggio), il sindaco si Trieste Roberto Dipiazza, il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Fvg Cristiano Degano, l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro e il giornalista, nonché amico fraterno di Grilz, Gian Micalessin.



Così Toni Capuozzo, presidente della giuria del premio: "Questa città ha pagato un tributo altissimo per l'informazione sul campo. Si tratta di un debito da saldare, per un giornalista a lungo dimenticato. L'arma che aveva in mano era la telecamera. Credo che le polemiche vadano accantonate. Questo premio rappresenta quindi la necessità di colmare un'ingiustizia alla quale dovevamo rimediare". "Grilz è stato volutamente dimenticato - queste le parole del sindaco Dipiazza -, era difficile trovare qualcuno che lo nominasse. Per Almerigo forse non è stato fatto abbastanza, grazie per ciò che avete fatto".



Per poter partecipare bisogna essere giornalisti e non aver compiuto i 35 anni d'età. I lavori dovranno essere stati pubblicati tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023 e dovranno essere inviati entro l'11 marzo 2024 agli indirizzi segreteria@premioalmerigogrilz.it e giuria@premioalmerigogrilz.it. La premiazione avverrà nel maggio del 2024, in occasione di due eventi distinti nelle due città che per Almerigo Grilz furono casa e trampolino di lancio. Ulteriori informazioni sul sito www.premioalmerigogrilz.it.