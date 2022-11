Il premio Barcola 2022 va al dottor Giorgio Berlot

"L'Amministrazione regionale è particolarmente onorata di ospitare nel Salone di rappresentanza la cerimonia di consegna del Premio Barcola, che quest'anno viene assegnato a un illustre rappresentante del Servizio sanitario regionale, il professor Giorgio Berlot, e al suo staff. Oltre a un'indubbia professionalità Berlot e i suoi collaboratori del reparto di Rianimazione dell'Asugi hanno saputo dimostrare, in un momento terribile come la pandemia, una grande umanità. Un merito riconosciuto da tutti coloro che hanno dovuto affidarsi alle loro cure, mettendo letteralmente nelle loro mani le proprie speranze di sopravvivenza". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante la consegna del Premio Barcola 2022 al professor Giorgio Berlot. Il Comitato organizzatore del Premio Barcola è presieduto da Alberto Cattaruzza e composto da Aliki Kefalogianni Hatzakis, Piero Trebiciani, Paolo Stern e Fulvio Gon e l'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, gode del patrocinio del Comune di Trieste, della Rai del Friuli Venezia Giulia, de Il Piccolo, del Panathlon Club, del Propeller Club e del Rotary Club Trieste. Alla consegna del riconoscimento hanno partecipato, tra i numerosi ospiti, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il prefetto Annunziato Vardè.