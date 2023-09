Premio Luchetta 2023: ecco i vincitori

TRIESTE - Annunciati i vincitori della 20esima edizione del premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta: Elena Basso per la Stampa Italiana, Sabrina Carreras, Lisa Iotti, Irene Sicurella e Antonella Bottini per categoria Reportage, Celine Martelet per la stampa internazionale, Vincenzo Frenda per TV News e Marco Gualazzini per Fotografia. Reportage che esplorano gli orrori della guerra in varie parti del mondo, dal tragico conflitto in Ucraina, fino alla Siria e l’Afghanistan, senza dimenticare le periferie esistenziali del nostro paese. Dal 17 al 19 novembre, il premio giornalistico metterà nuovamente in luce le realtà più drammatiche dei conflitti nel mondo e delle conseguenti violenze a danno dei bambini e dei più fragili.

La Giuria del Premio Luchetta 2023 che ha selezionato i lavori è presieduta dalla giornalista Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia, ed è composta dalla giornalista Fabiana Martini, Segretaria di Giuria, e da Francesco De Filippo Responsabile ANSA FVG, Cristiano Degano Presidente Ordine dei Giornalisti FVG, Igor Devetak Direttore Primorski Dnevnik, Fabrizio Ferragni Direttore Offerta Estero RAI, Roberta Giani Direttrice Il Piccolo, Beppe Giulietti Coordinatore nazionale Articolo 21, Rino Giusa Caporedattore TGR FVG, Paolo Mosanghini Direttore Il Messaggero Veneto, Carlo Muscatello Presidente Assostampa FVG, Maarten Van Aalderen corrispondente dall’Italia per De Telegraaf, e a partire da quest’anno da Matteo Bruni Direttore Sala Stampa Santa Sede, Esma Çakir Presidente Associazione Stampa Estera in Italia, Carlo Bartoli, Presidente nazionale Ordine dei Giornalisti, Vittorio Di Trapani, Presidente nazionale Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e Roberto Papetti, Direttore Il Gazzettino.

Il Premio, realizzato dalla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, è realizzato in collaborazione con la RAI, organizzato da Prandicom e curato da Fabiana Martini. A partire da quest’anno è stata inoltre istituita una nuova sezione dedicata alla Rotta Balcanica, con un bando a parte e premiata il 28 gennaio 2024 nel trentesimo anniversario della strage di Mostar, in cui è stata trucidata la troupe RAI cui è dedicato il premio