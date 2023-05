Prenotazione vaccinazioni dai 6 anni in su: al via la fase pilota

TRIESTE - Novità per le vaccinazioni dei bambini dai 6 anni in su: dal primo giugno 2023 inizierà una fase pilota che consentirà ai cittadini di prenotarle presso tutti gli sportelli Cup dell’Asugi, le farmacie e il call center unico per la salute e sociale (ex CUP) telefonando allo 0434 - 223522 dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00. Per le vaccinazioni dei bambini sotto i 6 anni i genitori dovranno invece rivolgersi al distretto di appartenenza. Per eventuali informazioni generali, l'utente dovrà contattare il Centro Unico Vaccinale del Dipartimento di Prevenzione da lunedì a venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 al numero 040 3997512 o inviando una mail alla casella di posta: vaccinazioni@asugi.sanita.fvg.it.